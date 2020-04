Musica, annullati tutti i festival in Germania

Tutti i festival musica programmati in Germania sono stati annullati, dopo la notizia del divieto di tenere concerti e festival fino al 31 agosto 2020 deciso dal governo tedesco, anche il Bang Your Head!!!, Rock Of Ages, Rock Am Ring, Rock Im Park e il Party.San Metal Open Air hanno comunicato che l’edizione 2020 non si terrà.

Il Bang Your Head!!! era in programma nei giorni dal 16 al 18 luglio a Balingen e tra le band previste nella tre giorni c’era i Saxon, Epica, Hardcore Superstar, Tankard, Rage e tanti altri.

Il Rock Of Ages era invece previsto per i giorni dal 31 luglio al 2 agosto 2020 a Rottenburg-Seebronn e vedeva la partecipazione di Uriah Heep, Ratt ed altri.

Anche i festival gemelli Rock Am Ring e Rock Im Park comunicano che le edizioni 2020 non si terranno. Ai due festival avrebbero dovuto partecipare System of a Down, Green Day, Volbeat, Korn, Disturbed e tanti altri.