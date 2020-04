Contratto non rinnovato per gli operatori socio sanitari della Assl di Oristano. Per questo motivo il gruppo di LeU in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione. “E’ opportuno – chiedono Daniele Cocco ed Eugenio Lai al presidente della Regione e all’assessore della Sanità – che proprio in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica l’Ats non confermi i contratti determinando una drammatica situazione economica per lavoratori che ogni giorno svolgono lodevolmente il proprio lavoro mettendo a rischio la propria salute e quella dei loro familiari?”.

“Gli Oss sardi che da anni lavorano nel da precari nel sistema sanitario regionale – aggiungono i consiglieri di LeU – hanno maturato nel tempo importanti esperienze e acquisito specifiche professionalità nei diversi reparti, in questo periodo svolgono fondamentali attività che molto spesso li espone al pericolo di contagio da coronavirus anche, in alcuni casi, per la mancanza dei necessari dispositivi di protezione”.

E ancora, “Solinas e Nieddu sanno che diverse Assl della Regione continuano ad utilizzare del personale interinale anziché attingere dalle graduatorie concorsuali ancora vigenti?”.