Una chitarra, due chirurghi stanchi a fine turno e una canzone improvvisata per sciogliere la tensione. All’ospedale di Castel San Giovanni succede anche questo, il medico alla chitarra è Simone Isolani, chirurgo classe ’82 di Volterra, che da anni lavora in Emilia Romagna.

Insieme al collega Luca Rosato ha voluto donare ai reparti in ginocchio per il virus un piccolo concerto acustico, pubblicato dalla Ausl di Piacenza sulla propria pagina Facebook e diventato virale in poche ore.