All’interno di una Comunità Integrata di Quartu è stata accertata la positività di un’anziana ospite, che, durante il brevissimo periodo di permanenza nella struttura, è entrata in contatto con il personale preposto.

Per precauzione, e in attesa di avere l’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti gli ospiti e gli operatori della Comunità, il Sindaco ha disposto con un’ordinanza che tutti coloro che si trovano all’interno dello stabile non abbandonino il luogo fino a successivi provvedimenti in merito.

La signora risultata positiva era rientrata in comunità dopo un ricovero ospedaliero. Prima delle dimissioni il tampone a cui era stata sottoposta aveva dato esito negativo, ma neanche un’ora dopo il rientro in struttura ha accusato un malore ed è stata pertanto riportata in ospedale, con conseguente nuovo tampone, dal quale è emersa la positività al Covid-19.

Durante il periodo di permanenza nella struttura la signora è entrata in contatto con personale amministrativo, sanitario ed altri operatori in servizio. Di qui l’urgenza di porre in atto ogni utile adempimento che consenta di contenere tempestivamente il rischio di diffusione dell’epidemia, sia all’interno che all’esterno della struttura.

È stato quindi chiesto ad ATS – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna di sottoporre con la massima urgenza a tampone tutti gli ospiti e tutti gli operatori della Comunità Integrata in oggetto. Tamponi che sono in parte già stati effettuati, ma dei quali siamo ancora in attesa di conoscere l’esito.

Intanto si è provveduto, in via cautelare e con decorrenza immediata, all’adozione di una ordinanza per la disposizione della quarantena, con sorveglianza attiva demandata al personale sanitario preposto e al personale sanitario di ATS, fino al 26 aprile compreso, salvo revoca o integrazione. Tutti coloro che si trovano all’interno dello stabile non possono quindi spostarsi dalla struttura.

L’Amministrazione di Quartu invita la comunità a non allarmarsi.