Un bel gesto quello messo in atto dalla squadra di Luna Rossa, ancora impegnata a Cagliari negli allenamenti in vista della prossima America’s cup di vela, che ha visto l’adesione ad un piano di riduzione degli stipendi.

Una parte della cifra, verrà usata per sostenere le strutture ospedaliere sarde impegnate nella lotta contro il COVID-19. Il totale della donazione consentirà l’acquisto di cinque ventilatori polmonari per gli ospedali dell’Ats Sardegna maggiormente bisognosi. Alcuni dei dipartimenti tecnici di Luna Rossa Prada Pirelli produrrà visiere protettive.

“In questo momento – spiega Max Sirena, skipper e team director – vogliamo esprimere la nostra vicinanza e gratitudine a tutti coloro che con grande impegno e coraggio ogni giorno sono in prima linea in questa battaglia epocale. Sono molto fiero di come il team ha reagito, queste importanti iniziative non sarebbero possibili senza l’aiuto di tutti. Ci sentiamo molto legati a Cagliari e alla Sardegna, dove da più di due anni ci siamo installati con la nostra base, le nostre famiglie, e di cui ci sentiamo ormai parte”.