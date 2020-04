Dall’aeroporto di Bologna, ancora nella ‘fase 1’ a causa dell’emergenza sanitaria in corso, arrivano timidi segnali positivi per il turismo: lo scalo ha infatti annunciato una nuova rotta per la Sardegna.

Dal 3 luglio sarà operativo al ‘Marconi’ un collegamento giornaliero con Olbia con la compagnia low cost Volotea. Già da ora è possibile acquistare il biglietto sul sito Volotea e nei canali tradizionali, ma la partenza è però soggetta alle indicazioni delle autorità.

La rotta sarà operativa 7 giorni su 7, per un totale di 31.200 posti in vendita e 200 voli. “Bologna è il 21/o scalo in cui sono disponibili i vostri voli in Italia e siamo orgogliosi di lanciare una nuova rotta in questo momento così delicato per il settore turistico”, commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. “Una compagnia – aggiunge Antonello Bonolis, direttore Business aviation e comunicazione del Marconi – con cui abbiamo trovato l’intesa per costruire una partnership che porterà ulteriori interessanti novità nel futuro”.