I militari della Stazione di Decimomannu nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli nella zona fieristica di Santa Greca a Decimomannu perché erano venuti a conoscenza di una possibile attività di spaccio e difatti hanno recuperato oltre mezzo chilo di marijuana.

Durante uno di questi pattugliamenti i militari hanno individuato in piena notte alcuni individui che, viste le auto dei carabinieri, sono riusciti a fuggire per i campi. Durante la fuga uno di loro ha lanciato tra le sterpaglie uno zaino. I militari hanno cercato di recuperarlo, ma il buio non ha reso facile l’attività.

Giovedì pomeriggio un passante che transitava in via Flumini Mannu lo ha visto e ha chiamato il 112. All’interno dello zaino i carabinieri hanno trovato quattro buste che contenevano 600 grammi di marijuana.