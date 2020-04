Proseguono i lavori di Anas per migliorare la viabilità in Sardegna. A partire dalla prossima settimana sulle strade statali 131 “Carlo Felice” e 130 “Iglesiente”, saranno attive limitazioni al traffico per lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, nell’Area metropolitana di Cagliari e in provincia di Sud Sardegna.

Da lunedì 20 aprile sulla statale 131, lungo la carreggiata in direzione Cagliari, saranno attivi restringimenti, tra il km 5,500 e il km 9,600. I lavori, che fanno parte degli interventi già conclusi nella carreggiata opposta, prevedono la realizzazione della pavimentazione drenante e il rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice di nuova generazione (gocciato plastico), più resistente all’usura e quindi più duratura. Avranno una durata di circa una settimana e interesseranno i comuni di Cagliari e Sestu.

A partire dai primi giorni della prossima settimana la stessa tipologia di interventi sarà attiva sulla statale 130 “Iglesiente” in tratti saltuari in entrambi in sensi di marcia, tra l’inizio del tratto e il km 30. Anche in questo caso le lavorazioni fanno parte di interventi di manutenzione già avviati nel 2019. I comuni interessati sono Cagliari, Elmas, Assemini, Dicimomannu, Uta, Villaspeciosa e Siliqua.

Entrambi i provvedimenti prevedono la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso con deviazione sulla corsia libera dai lavori.

Gli interventi fanno parte del piano pluriennale di Anas per il miglioramento degli standard di sicurezza lungo la rete di competenza in Sardegna.

