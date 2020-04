Sassari, Caminera Noa denuncia: “Coppia aggredita da parte di membri della polizia municipale”

“Sta circolando un video sulle nostre bacheche, che racconta di un’aggressione subita da un uomo e una donna a Sassari da parte di alcuni membri della polizia municipale, sappiamo che questo non è il primo e le storie di abusi si moltiplicano”, afferma in una nota l’associazione politica “Caminera Noa.

“Il clima di sospetto che si vive in questi giorni è palpabile: si inizia prendendosela con i runner o con quelli che vanno al supermercato per comprare due bottiglie di vino e si arriva a episodi di intimidazione e violenza come questi, intanto per arrivare a chiudere le attività produttive non essenziali si sono dovute attendere settimane, così come fare i controlli ai porti, mentre eravamo tutti presi da un’insensata caccia all’untore”, prosegue la nota del movimento.

“La classe politica copre le sue responsabilità e le sue mancanze scaricando su comuni cittadini tutto il peso dell’emergenza – afferma Caminera Noa – sappiamo bene che il problema non sono i singoli cittadini ma il disastro in cui scelte politiche sbagliate hanno ridotto ospedali e presidi medici”, incalza Caminera Noa.

“Siamo solidali con tutte le persone che subiscono forme di violenza e prevaricazione, l’emergenza del Covid19 non cancella le altre e non ci farà rinunciare alla libertà”, conclude la nota del movimento indipendentista.

Sulla vicenda, la redazione di Cagliaripad ha contattatato l’amministrazione comunale che ha ritenuto opportuno non rilasciare alcuna dichiarazione.