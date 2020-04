In casa nascondeva droga e alcuni candelotti di esplosivo. Un 25enne di Villamar è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ed esplosivo. I militari dell’Arma della Compagnia di Sanluri, impegnati nei consueti controlli, hanno visto uno strano via vai di persone nelle vicinanze dell’abitazione del giovane, decidendo di perquisirla.

All’interno hanno trovato 15 grammi di cocaina divisa in dosi, 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Ma non solo. I militari hanno trovato alcuni candelotti di esplosivo, circa 400 grammi complessivamente, che sono prelevati e messi in sicurezza dagli artificieri di Cagliari. L’arresto questa mattina è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.