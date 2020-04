All’ospedale di Cremona violinista suona sul tetto

È il simbolo della lotta al Covid-19 e sul suo tetto Lena Yokoyama, violinista del Museo del violino, ha suonato quattro brani. Il quartiere dell’Ospedale Maggiore di Cremona è stato invaso dalle melodie del violino dell’artista: da Morricone all’Inno di Mameli.

Le note, da Morricone all’Inno di Mameli, si sono diffuse per tutto il. L’audizione del 16 aprile è nata per omaggiare il personale sanitario, i pazienti dell’ospedale della cittĂ e i volontari di Samaritan’s Purse che stanno combattendo contro il Covid-19. L’obiettivo è anche di rilanciare la raccolta fondi a favore di “Uniti per la provincia di Cremona”.

Organizzato dai ragazzi di Pro Cremona l’evento è frutto della collaborazione tra ASST di Cremona, l’associazione “Uniti per la provincia di Cremona”, il Comune di Cremona, il Museo del Violino e Acid Studio s.r.l.