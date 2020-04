Ha minacciato una donna con un coltello, intimandole di lasciare la zona in cui si trovava. È avvenuto in pieno centro a Cagliari, in piazza del Carmine. Vittima una 45enne, denunciato per minaccia aggravata, porto illegale di arma da taglio, un uomo di 50 anni. L’episodio è avvenuto la scorsa notte.

I ‘Baschi verdi’ della Guardia di finanza mentre transitavano in via Maddalena hanno sentito le urla della vittima. Si sono subito avvicinati scoprendo che era stata minacciata dal 50enne. L’uomo è stato perquisito ed è stato sequestrato il coltello. Quando i militari gli hanno chiesto le generalità, ha fornito nome e cognome falsi ed è stato denunciato anche per le false attestazioni.