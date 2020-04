Covid-19, Unidos pubblica la lista dei contagi Comune per Comune

La lista dei contagi secondo Unidos

“Sino a oggi negati dalla Regione, ma questi sono i dati relativi al riparto Comune per Comune in Sardegna dei casi positivi di coronavirus”. Lo scrive Mauro Pili, leader di Unidos, che sul suo sito personale pubblica una lista dei contagi sardi.Pili precisa che si tratterebbe di una pubblicazione “suscettibile di qualche modifica e aggiornamento considerata la persistente modifica della situazione. La fonte di questi dati è certificata ma riservata, per comprensibili ragioni”.”Informare i cittadini – scrive Pili – è un atto di trasparenza non solo dovuto ma anche obbligato. Aver negato sino ad oggi un costante e puntuale aggiornamento sull’evoluzione della pandemia in Sardegna costituisce un atto deprecabile che va contrastato in ogni modo. E’ dovere e diritto dei cittadini essere informati dalle fonti ufficiali ma quando queste si caratterizzano per negazionismo o tentativo maldestro di nascondere dati oggettivi e reali occorre agire con l’informazione responsabile delle fonti che consentono di disporre di tali elementi£.”Ogni aggiornamento sarà – assicura Pili – per quanto possibile, inserito in questa tabella”.

AGGIORNATA AL 19-04-2020