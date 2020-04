“Si vuole continuare a far indebitare il mondo delle campagne per l’inefficienza della politica. Si liquidino immediatamente gli 85 milioni di arretrati”. Lo scrivono Lai e Cocco in un comunicato stampa.

“Leggiamo con sconforto le dichiarazioni trionfalistiche del presidente della commissione agricoltura del Consiglio regionale Piero Maieli (Psd’az) – affermano Lai e Cocco – che annuncia la misura della giunta che consente l’indebitamento, attraverso mutui da contrarre con le banche, per gli operatori del mondo agropastorale che sono in attesa di ricevere i premi del Psr 2014 / 2020”.

Ammontano, secondo in consiglieri regionali LeU, a 85 milioni di euro le somme di premi, indennità e aiuti che la Regione, attraverso le sue agenzie, deve liquidare al mondo agropastorale sardo per pratiche anche del 2017.

“Si vuole far ricadere l’inefficienza delle politiche fin qui portate avanti dall’Assessora Murgia e dalla maggioranza sui pastori e agricoltori sardi – aggiungono Lai e Cocco – mentre gli impegni assunti con task force e comunicati sono rimasti nel libro delle promesse del latte ad 1 euro in 48 ore. Non si può chiedere a chi è già in difficoltà di indebitarsi perché il fallimento della politica ha lasciato nelle casse regionali 85 milioni che spettano al mondo delle campagne. Liquidate immediatamente le somme dovute”.