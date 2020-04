Momenti di tensione in corso Giulio Cesare a Torino. In occasione dell’arresto di due presunti autori di una rapina a un anziano, alcune decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all’area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l’intervento degli agenti.

Sul posto si sono portate altre pattuglie della Questura.

In strada si sono radunate una cinquantina di persone che hanno dato vita a una contestazione.

“Il virus – ha detto un dimostrante – lo hanno portato in giro loro. Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. E’ ora di scendere in strada e dare alla polizia e ai politici quello che loro stanno dando a noi”.

Intanto i due presunti autori della rapina sono stati portati in un commissariato. All’anziano era stata strappata una catenina d’oro.