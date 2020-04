“Ho fatto tre settimane di quarantena a Brescia e sono a Cagliari da pochi giorni. Volevo passare la Pasqua in Sardegna e ho quindi preso un aereo privato. Dopo due settimane ho fatto dei controlli. Si è scoperto che ho il coronavirus”. Lo ha detto Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari Calcio, in un’intervista su La Repubblica.

Il presidente del Brescia racconta di aver avuto la conferma dopo un tampone fatto in un ospedale cagliaritano. “Ho stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa” ha dichiarato.

Quello che salta all’occhio è che Cellino ha dichiarato di aver preso un aereo privato per la Sardegna con le limitazioni imposte dai decreti ministeriali. Ci si chiede chi abbia autorizzato l’ex presidente a tornare in Sardegna, e se le motivazioni utilizzate fossero davvero, come lui stesso afferma, “per passare Pasqua con la mia famiglia”.