Grande festa a Samassi: zia Ines Pittau ha spento oggi 106 candeline.

Il prestigioso traguardo è stato festeggiato anche dal Sindaco Enrico Pusceddu, attraverso un post su Facebook. “Un vero peccato non poterla festeggiare come meriterebbe. Appena possibile lo faremo tutti insieme. Un abbraccio grande” ha scritto il primo cittadino.

A zia Ines è stata dedicato anche un video:

“Vogliamo augurarti buon compleanno – scrivono i parenti più stretti della festeggiata – accompagnato da un bel cin cin per il grande traguardo dei 106 anni raggiunti che ci auguriamo di rinnovare ancora in futuro. Tanti auguri anche a voi Pino Zara , Maria Concetta Zara, Pierangelo Zara per la vostra mamma e per il vostro invidiabile Dna”.