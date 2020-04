“Ecco il numero dei contagi ufficiali in Sardegna Comune per Comune”, così ieri Mauro Pili ha pubblicato l’elenco dei casi positivi in Sardegna suddiviso per Comune.

Si proprio quei dati che più volte abbiamo richiesto alla Regione e che non è mai stato pubblicato per l’assenza di personale per effettuare questa analisi grafica, almeno questo ci è sempre stato detto dal Presidente Solinas.

La pubblicazione ha scatenato polemiche con la replica di alcuni sindaci e del Presidente dell’Anci, ma proprio questa mattina a la controreplica di Pili non si è fatta attendere, rimanda al mittente le accuse, e passa al contrattacco indicando che la fonte delle proprie informazioni è facilmente consultabile nei siti istituzionali dei ministeri della salute e dell’interno.

“Qualche sguaiato sindaco, pochissimi a dire il vero, incapace di leggere norme e allegati pensava che il sottoscritto i numeri se li inventasse, passi coprire la Regione che non ha mai divulgato il quadro esatto dei contagi comune per comune ma arrivare a negare i dati ufficiali ce ne passa”, afferma Pili.

“A quei due o tre sindaci che hanno usato nei miei confronti parole da cafoni suggerisco di studiare, i dati del ministero dell’interno riportati nel riparto e nell’assegnazione dei fondi sono aggiornati al 10 aprile condividere per informare seguono le altre schede

Gli elenchi divulgati da Mauro Pili.

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_16-04-2020-all-2.pdf