Ad Alghero è scattato un’allarme bomba per il ritrovamento di un pacco sospetto all’interno della filiale della banca Intesa Sanpaolo di Alghero in via Giovanni XXIII.

Sul posto gli artificieri, i carabinieri della Compagnia e gli specialisti della squadra antisabotaggio, al lavoro per scoprire se l’involucro sia pericoloso. La filiale è stata evacuata e la strada in cui si trova la banca è stata chiusa.