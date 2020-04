Le condizioni meteo stanno peggiorando, sensibilmente. Un peggioramento che in realtà è iniziato domenica, seppur irregolarmente, ma che nel corso delle prossime ore registrerà un’accelerazione. Sta per giungere un vortice ciclonico afro-mediterraneo, che andrà a strutturare un minimo secondario sul Tirreno e quindi a ridosso della Sardegna orientale.

Sarà qui, pertanto, che le precipitazioni saranno più intense e persistenti. Dando un’occhiata agli accumuli attesi, da qui a mercoledì, localmente potrebbero superare abbondantemente quota 100 mm. Qualche modello, tra l’altro, ipotizza picchi superiori a 150 mm soprattutto sulla Sardegna nordorientale.

Non mancherà occasione per locali nubifragi, anche a carattere temporalesco. Così come potrebbe verificarsi qualche grandinata.

Nel resto dell’Isola avremo spiccata instabilità, quindi le piogge – a carattere di rovescio – potranno coinvolgere un po’ tutta la regione. Sul fronte delle temperature segnaliamo ovviamente una diminuzione, indotta evidentemente dalle nubi e dalle precipitazioni ma anche dal fatto che il vortice tirrenico risucchierà aria relativamente più fredda dai quadranti orientali. Per un miglioramento, corposo, si dovrà attendere giovedì.

In collaborazione con Meteo Sardegna