L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, ha pubblicato quelle che potrebbero essere le date entro cui potremo arrivare ai contagi zero nelle varie regioni d’Italia.

Per quanto riguarda il Sud Italia, stando alle mappe dell’Osservatorio, mancherebbe poco: l’azzeramento dovrebbe verificarsi tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio. In Sardegna e Sicilia si prevede il raggiungimento dei contagi 0 per il 29 e 30 aprile; in Calabria primo maggio; in Puglia e Abruzzo il 7 maggio; in Campania il 9 maggio.

Queste probabili date, sottolineano dall’Osservatorio, andrebbero però a essere modificate da “eventuali misure di allentamento renderebbero le proiezioni non più verosimili”.