“Ma perché non lo sparate a Cocco?”. Questo il commento indirizzato al consigliere regionale dei Progressisti Daniele Secondo Cocco, pubblicato da un utente in un post di Piero Maieli, presidente della Commissione agricoltura e a sua volta consigliere in quota Psd’az.

Un commento dove si invita a sparare fisicamente un altro consigliere regionale? Ci si aspetterebbe un’immediata presa di posizione, malgrado il post di natura politica, dove Maieli accusa il gruppo dei Progressisti di “nascondere le inadempienze del centrosinistra”. Invece di prendere le distanze dallo sciagurato commento, il consigliere del Psd’Az si è limitato a mettergli una faccina sorridente.

Ora il commento parrebbe essere stato cancellato ma Internet, si sa, ha una buona memoria.

La foto: