Gestacci sessisti verso una consigliera comunale. Era successo a Capoterra, durante un collegamento in piena conferenza dei capigruppo in streaming. A distanza di giorni da quanto successo Isabella Murtas, segretaria cittadina del Partito Democratico e componente dell’assemblea nazionale del PD ha preso le distanze dal gesto fatto da Gianfranco Littarru, capogruppo lista civica Capoterra Unita.

“Il consigliere Littarru – scrive su Facebook Murtas – si dimentica di essere un uomo pubblico e di avere il dovere di difendere una composta educazione nell’esprimere il proprio parere. Con quel gesto, rivolto a una collega che argomentava le sue posizioni, si nota con precisione quale sia il suo senso di responsabilità verso il ruolo che ricopre”.

“Solidarizzo – scrive ancora Murtas – con la consigliera Paola Espa non solo per i gesti poco raffinati ricevuti dal collega, ma per dover avere a che fare con un livello di confronto talmente elementare che si limita, evidentemente, a una comunicazione meramente gestuale. Credo sia un avvenimento da condividere con le istituzioni deputate alla promozione e tutela delle pari opportunità”.

Il post di Isabella Murtas:

