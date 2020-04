Tra i fondatori del black metal norvegese, autori di uno degli album più importanti della storia dell’intero genere, i Mayhem massacrano da anni il globo con show aggressivi, un sound caustico e una passione per il macabro ben oltre il vertiginoso.

Radicali e sovversivi, i Mayhem vantano all’attivo sei colossi in studio, sperimentali e schiaccianti come pochi.

Come sapete, da alcune settimane il nostro Paese sta attraversando un momento molto difficile a causa della diffusione del Coronavirus. L’evoluzione della situazione ha reso necessaria da parte delle autorità governative e sanitarie nazionali l’adozione di misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria, misure che hanno avuto pesanti ricadute su tutto il settore dello spettacolo. Quella che le imprese culturali stanno affrontando ha ormai il carattere di una vera e propria calamità.

Gli organizzatori, le produzioni, gli artisti, stiamo facendo un grande sforzo per programmare concerti e spettacoli per la prossima stagione sapendo che il proseguire della situazione di emergenza aumenta l’incertezza sul futuro e non consente ancora di voi di avere fiducia riguardo alla realizzazione degli eventi, pertanto gli organizzatori informano che forniranno istruzioni dettagliate non appena il tutto sarà stato chiarito dal governo.

09 OTTOBRE | DEMODÈ CLUB, MODUGNO (BA)



10 OTTOBRE | ORION, CIAMPINO (RM)



11 OTTOBRE | CAMPUS INDUSTRY, PARMA