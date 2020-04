Un 65enne di Iglesias è stato “beccato” mentre tagliava le gomme all’auto della vicina di casa e successivamente denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato.

L’uomo dovrà anche pagare una multa per aver violato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Il 65enne durante la scorsa notte intorno alle 2 è uscito di casa e ha bucato le gomme dell’auto della vicina, che si è accorta dell’accaduto quando ha notato l’uomo accovacciato vicino alla macchina e ha quindi chiamato il 112.

Il colpevole, scoperto sul fatto, è scappato facendo perdere le tracce, ma è stato ugualmente identificato e denunciato. Non sono note al momento le ragioni del gesto.