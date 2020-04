La Sardegna Film Commission celebra la Giornata Mondiale della Terra, in programma mercoledì 22 aprile, sul web: l’iniziativa comprende una serie di film e libri a tematica green per riflettere sulla necessità di un vivere più equo e sostenibile rivolte principalmente ai piccoli e alle famiglie.

Pellicole e testi sono disponibili sul proprio canale Youtube, gli account Instagram e Facebook della Sardegna Film Commission, sul sito istituzionale si possono trovare cortometraggi, illustrazioni, libri per l’infanzia, disegni da colorare e animazioni made in Sardegna.

Il documentario “Breaking Chains: Bonded Labour in Brick Kilns” e una selezione di film, documentari e conferenze tematiche dedicate alla Giornata della Terra e messi a disposizione da National Geographic, Greenpeace e CinemaAmbiente sono rivolti poi solo agli adulti.

Mercoledì verrà inaugurata #GreenNASresidency, una residenza d’artista sull’account Instagram della Fondazione e che coinvolge alcuni illustratori. Ospiterà settimanalmente alcuni talenti “Made in Sardegna”: si parte con l’illustratore e animatore Riccardo Atzeni, autore di “Strollica” e “Il mio cane si chiama Vento”. “Abbiamo deciso di metterci in gioco – spiega Gianluca Aste, presidente della Fondazione – per un’industria audiovisiva più sostenibile, capace di costruire un immaginario attento alla Terra, alla qualità della vita e al rispetto della natura e della nostra Isola, per far sì che il mondo del cinema non sia soltanto più virtuoso nella sua relazione con i territori e le comunità, ma anche capace di generare nuovi modelli di sviluppo e creatività capaci di promuovere nel mondo il patrimonio ambientale, culturale, storico ed identitario della Sardegna”.