Da Sanluri arriva una storia di solidarietà: una donna ha contattato il il 112 per chiedere se potesse uscire di casa per raggiungere Cagliari a ritirare la bombola d’ossigeno per il padre malato 70enne, visto che in paese non erano disponibili.

I militari, trovandosi davanti a questa difficile situazione, hanno accolto la richiesta d’aiuto della 40enne e hanno ritirato per lei la bombola, portandogliela a casa.

I carabinieri hanno anche attivato i servizi sociali del Comune di Sanluri che ora seguono ogni giorno la famiglia dando l’assistenza che serve tramite i volontari e i barracelli.