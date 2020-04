“Un “innocente” emoji su facebook trasformato in tragedia da chi non sa cosa inventarsi per trasformare tutto in sterile battaglia politica”, così le parole del Capogruppo del Psd’Az Franco Mula che smorza le polemiche generate dalla risatina apposta dal Presidente della Commissione Agricoltura Piero Maieli su un commento offensivo in un post di Facebook contro il collega dell’opposizione Daniele Secondo Cocco.

“Maieli forse in modo infelice o imprudente ma certo innocente, invita a smorzare i toni e a prendere l’accaduto per cio’ che realmente e’, uno scherzo” – afferma Mula – non certo un avallare minacce o insulti nei confronti di un collega stimato e con il quale, pur nella diversita’ di vedute, intratteniamo corretti rapporti d’aula”.

Lo stesso collega Maieli si e’ scusato con l’interessato, cosi’ come ha fatto l’autore del commento.

“Invito tutti, anche a nome del Gruppo, conclude Mula, a ridimensionare l’accaduto e a derubricarlo in cio’ che realmente e’, e cioe’ un episodio insignificante”.

Ma sulla polemica interviene a gamba tesa il segretario particolare dell’Assessore regionale Gianni Chessa, Salvatore Ruggiu che in un commento sulla vicenda attacca la nostra testata giornalistica, dimenticando il suo ruolo istituzionale.

Ruggiu nel 2014 candidato alle Regionali con Fratelli d’Italia ottenne 64 preferenze arrivando penultimo a Nuoro , poi la scelta di confluire nel Psd’Az.