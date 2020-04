Esplode la protesta dei sindacati Anaao Assomed e Aaroi Ema, dopo la circolare dell’Ats che dispone di “provvedere all’immediato collocamento in ferie dei dipendenti in esubero”. Ed è per questo motivo che le sigle hanno inviato due lettere: una all’Ats e l’altra all’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari.

Nella lettera all’Aou i sindacati precisano che “pare assurdo che, all’improvviso, di fronte ad una così palese violazione del diritto del lavoratore al riposo feriale, accumulato nel corso degli anni nell’indifferenza dell’Azienda, si pretenda che esso sia goduto nell’arco di pochi mesi (tra aprile e dicembre), per giunta in un periodo in cui si sostanzierebbe nell’obbligo di permanenza domiciliare per le note esigenze di salute pubblica”.

La richiesta è quindi molto chiara: una marcia indietro sulle ferie. Altrimenti, avvertono le sigle, saranno costrette a sostenere i diritti dei lavoratori anche in tribunale.