Incendio di un’abitazione nei pressi della SP5 a Serramanna dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco sul posto con due automezzi.

Gli operatori del 115 hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento del rogo che ha coinvolto l’interno della struttura, a fuoco alcuni arredi e masserizie durante le operazioni di spegnimento all’interno della struttura sono state localizzate alcune bombole di GPL portate all’esterno, raffreddate e messe in sicurezza.

Al termine delle operazioni di spegnimento, gli operatori dei Vvff hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e dell’area circostante e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto si sono recati anche i Carabinieri del Comando stazione di Sanluri.