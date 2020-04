Un nuovo sbarco di mascherine, partite da Whuan e dirette in Sardegna, è avvenuto a Porto Torres. Grazie all’iniziativa promossa dall’eurodeputato Dino Giarrusso, Porto Torres è rientrata nella mappa della solidarietà della Himmuc Technology, (la società che ha inviato il carico di 15mila mascherine). Non solo: all’interno degli scatoloni, oltre alle mascherine, sono stati trovati dei disegni fatti da alcuni bambini cinesi dell’asilo montessoriano Reading Garden Children’s House di Pechino.

“I dispositivi per la protezione civile non basteranno a lungo e già scarseggiano, perciò con questa donazione soddisfiamo le esigenze di chi è in prima linea”, spiega il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler. “A loro conserveremo questo piccolo tesoretto di mascherine – aggiunge – mentre nei giorni scorsi ne ho recapitato di persona un centinaio a ogni medico di base e ai pediatri, destinandole ai pazienti immunodepressi e bisognosi di particolari cure negli ospedali”. Il carico verrà distribuito anche al centro dialisi del presidio ospedaliero cittadino e a barracelli, ai dipendenti comunali, alla polizia locale e coloro che fanno assistenza.

“Siamo uniti e non dobbiamo avere paura – prosegue il sindaco – la Cina ci è stata vicina e ringrazio l’azienda che ha risposto alla nostra richiesta e l’eurodeputato Giarrusso che ne ha favorito il collegamento con tanti Comuni”.