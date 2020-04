Nel mezzo di una discussione sfociata in rissa per futili motivi ha impugnato un coltello da sub e ha sfregiato in pieno volto un connazionale. È il motivo per cui un 27enne di nazionalità nigeriana, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Valledoria.

La notte di Pasquetta i militari sono intervenuti nel centro di accoglienza “La Paduledda”, in territorio comunale di Trinità d’Agultu, dove sono ospiti sia l’aggressore che la sua vittima, che è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale di Tempio e dimesso dopo le cure del caso con una prognosi di trenta giorni di cure.

Oggi, su disposizione del gip e in seguito alle indagini condotte dalla Procura di Tempio, i carabinieri del comando guidato dal capitano Sergio Pagliettini hanno prelevato l’accoltellatore dal centro di accoglienza “Mangatia” di Sassari, dove era stato trasferito nel frattempo, e l’hanno accompagnato nel carcere di Bancali.