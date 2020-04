Stop a chioschi tutto l’anno sulle spiagge della Sardegna

Il Governo impugna la legge e boccia anche norme sulla posidonia

Tenere i chioschi aperti tutto l’anno sulle spiagge della Sardegna non si può. Lo Stato si oppone e chiede il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale. E poco importa che uno degli obiettivi della legge regionale approvata a febbraio fosse la promozione della destagionalizzazione: il Governo ha deciso di impugnare perché il provvedimento contiene norme su cui la Regione non può legiferare.

Infatti, le disposizioni su autorizzazioni edilizie e paesaggistiche necessarie per la costruzione di strutture sui litorali eccedono dalle competenze che lo Statuto speciale riconosce alla Sardegna e incidono, invece, su quelle statali esclusive in materia di tutela del paesaggio. Per la stessa ragione – la violazione di competenza – il Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità per un’altra legge inerente le spiagge, approvata sempre nel febbraio scorso dalla Regione Sardegna: quella che mette a disposizione dei Comuni costieri gli strumenti per liberare le spiagge dalle alghe durante l’estate, prevedendo lo stoccaggio provvisorio della posidonia in zone idonee della stessa spiaggia o in altri siti nel territorio comunale.

Oggi gli ambientalisti non nascondono la soddisfazione, soprattutto per la scelta fatta valere dal Governo in merito alla prima legge. “Scempia-spiagge”, l’ha sempre definita quella dell’apertura dei chioschi l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento giuridico (Grig). “Al governo avevamo inviato una segnalazione – ricorda il presidente del Grig Stefano Deliperi – e c’erano altissime probabilità che il Cdm avrebbe impugnato”. “Spesso, infatti – sottolinea – la Regione sarda dimentica che in materia paesaggistica esiste esclusiva competenza statale”.

Ma gli stabilimenti aperti anche in bassa stagione sono davvero impattanti? “Le spiagge – spiega l’ambientalista – sono costituite da una parte emersa e da una sommersa, vi è un ricambio continuo, una modifica costante dei sistemi dunali: se noi frapponiamo ostacoli alle attività della natura otteniamo fenomeni di erosione”. A spingere per l’approvazione del provvedimento sui chioschi era stata la Lega, che aveva anche fatto inserire una clausola: entro ogni mese di ottobre i concessionari possono presentare domanda ai Comuni per non smontare le strutture, purché garantiscano l’attività per dieci mesi. La paternità della legge sulla posidonia appartiene invece al Psd’Az. Ma da subito l’opposizione, in particolare M5s e Progressisti, aveva previsto l’impugnazione. Che ora è arrivata.

