Liberafest 2020: diretta streaming per festeggiare la liberazione , tanti gli artisti presenti

LiberaFest sul web è un modo per festeggiare il 25 aprile, la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il periodo più buio che il Nostro Paese abbia vissuto.

Perdite umane, perdita delle libertà tutte, per questo il team di LiberaFest composto da

Andrea Cardone, Valeria Scalas con Bruno Carboni, Andrea Vicentini con Giovanna Coinu, non poteva non creare qualcosa per stare insieme durante questa importante celebrazione.

Chiara Mura presenterà in ordine sparso gli ospiti della serata che si susseguiranno in un tam-tam di emozioni:

Nicola Agus Over Duo

Andrea Andrillo Skaoss

Almamediterranea Moros

Cisco Bellotti Luca Lanzi con Fry Moneti,

Punkreas, Antonello Frongia e Antonio Conte

Mustrow (Fabio Garzia) Sgominare L’Impuro

Paolo Bonfanti

La pittrice Barbara Cappella

La poesia di

Massimo Putzu Andrea Serra

Andrea Vicentini con Anna Paola Marturano

Massimiliano Vacca con Simonetta Boscu

Il cabarettista Gianni Dettori.

Quest’anno LiberaFest 2020 è dedicato a Don Andrea Gallo, uomo di fede e d’accoglienza.

“Io vedo che se allargo le braccia i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri”.

L’evento sarà trasmesso il 25 aprile a partire dalle 17 attraverso la pagina ufficiale Facebook LiberaFest