“Propongo di costituirci parte civile sui fatti di via Ugo La Malfa”. Così scrive il regista Bonifacio Angius, lanciando una provocazione su Facebook.

Dopo il comunicato con cui il comandante della polizia locale di Sassari, Gianni Serra, ha annunciato che su ciò che è accaduto venerdì scorso ci saranno strascichi anche per gli autori di ‘commenti ritenuti sopra le righe’, il regista Angius non ha potuto fare a meno di rispondere all’appello.

“A questo punto io proporrei di costituirci parte civile e non farci impaurire da questi velati ricatti”, risponde al comandante tramite Facebook, sostenendo che prima di procedere per diffamazione “bisogna emettere la sentenza che riguarda l’eventuale contenuto diffamatorio”, come dice.

“Non c’è stata violenza da parte del corpo di polizia locale nei confronti dei due coniugi? Vedremo. Il comunicato rilasciato dal comandante è completamente fazioso e dà per scontato che i vigili abbiano agito in maniera lecita, invece di discostarsi dall’accaduto increscioso, in cui si vede chiaramente che gli stessi abbiano usato violenza, minaccia la popolazione di possibili querele per diffamazione”.

Il video dell’accaduto: