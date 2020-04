Va a avanti a Nuoro la sperimentazione dell’area pedonale urbana, che riguarda il corso Garibaldi e le vie limitrofe. Istituita il 20 dicembre scorso in via sperimentale, l’Apu è stata prorogata dalla Giunta comunale fino al 31 luglio prossimo.

Un provvedimento che rientra nel progetto di riqualificazione della città, a partire dalla valorizzazione del centro storico e dei rioni circostanti. Vie e piazze di pregio che per l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Soddu, devono rappresentare luoghi di aggregazione per i cittadini e polo attrattivo per turisti.

“La fase sperimentale durata fino al 20 aprile, è stata condizionata dalle restrizioni per l’emergenza anti-covid e non è possibile tracciare un bilancio esaustivo sul suo esito- ha detto l’assessore alle Attività Produttive Eleonora Angheleddu – Nelle prossime settimane le misure del Governo potrebbero portare a una graduale riapertura delle attività e l’Apu sarà accompagnata da misure di sicurezza sanitaria stringenti, quali il contingentamento degli ingressi negli esercizi commerciali e il distanziamento tra le persone”.

Prima della proroga dell’Apu, l’amministrazione ha avuto modo di confrontarsi con i cittadini e con gli operatori economici delle vie interessate, raccogliendo alcune criticità emerse, in particolare l’esigenza di una più adeguata regolamentazione oraria delle modalità di carico-scarico delle merci. “Abbiamo accolto osservazioni costruttive e suggerimenti e siamo pronti a farlo anche in futuro, fino al 31 luglio tutto è modificabile – ha aggiunto l’assessora al Traffico Maria Boi – In queste ore stiamo studiando i criteri per l’apertura di una finestra oraria per agevolare ulteriormente il carico e scarico, sempre garantendo la fruibilità del Corso per i pedoni nelle ore di maggiore affluenza”.

Allo studio della Giunta anche possibili modifiche riguardo l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e altre attività all’aperto, sempre tenendo conto delle misure di distanziamento sociale.