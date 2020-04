I carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro stanno collaborando con l’Istituto ‘Salvatore Satta’ di Nuoro e Orosei per la distribuzione di personal computer portatili e di tablet per l’attività didattica on-line. I dispositivi in comodato d’uso e messi a disposizione dalla dirigente dell’Istituto Tecnico Salvatore Satta Pierina Masuri, considerato l’attuale divieto di spostamento, verranno consegnati al domicilio degli studenti grazie alle pattuglie dei Carabinieri dislocate sul territorio.

Grazie ai dispositivi gli studenti potranno fruire in modalità a distanza degli insegnamenti necessari al completamento del loro percorso di studi.

Nei prossimi giorni verranno soddisfatte richieste analoghe in altri comuni della Provincia.