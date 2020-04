Veniamo da 48 ore di piogge decisamente forti. Come previsto la Sardegna orientale ha letteralmente fatto il pieno d’acqua, visto e considerato che in molte località registriamo accumuli che variano da 100 a oltre 200 mm. Stiamo parlando di quantitativi che superano di gran lunga la media pluviometrica mensile, tant’è che non sono mancati locali problemi (ad esempio in Gallura e Ogliastra) a causa del rigonfiamento dei corsi d’acqua e di alcune frane.

La situazione tenderà a migliorare nelle prossime 24 ore, difatti oggi ci aspettiamo una recrudescenza dell’instabilità pomeridiana con possibilità di temporali. A partire da giovedì torneranno a prevalere le schiarite ma attenzione, in quota avremo dell’aria fresca che inficerà la tenuta dell’Alta Pressione e di conseguenza ci aspettiamo ulteriori manifestazioni temporalesche. Colpiranno maggiormente le zone interne dei settori centro meridionali e occasionalmente potrebbero starci degli sconfinamenti verso i litorali.

La giornata di sabato potrebbe essere la migliore ma dovrebbe trattarsi di una tregua, infatti domenica un nuovo vortice ciclonico secondario afro-mediterraneo potrebbe far breccia sul Canale di Sardegna riportando nubi più compatte e piogge un po’ più organizzate. Entità e distribuzione dei fenomeni dipenderà dalla traiettoria del vortice, sul quale potremo pronunciarci con più precisione nella giornata di venerdì.

In collaborazione con Meteo Sardegna