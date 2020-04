La Lega si schiera dalla parte della legge fatta dalla Regione Sardegna che vedeva l’apertura dei chioschi in spiaggia tutto l’anno e che il governo nazionale ha impugnato. “Non ci facciamo intimidire, né ci arrendiamo – dichiara il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni, primo firmatario della proposta di legge – tutta la documentazione è al vaglio dei nostri legali e faremo di tutto per far valere le nostre ragioni a favore del lavoro e dell’occupazione ma mai contro l’ambiente”.

“In un periodo di grave emergenza come quello che viviamo – spiega l’esponente del Carroccio – la possibilità di destagionalizzare e non sottoporre le imprese a ulteriori ed esose spese con l’obbligo di smontare i manufatti amovibili era, ed è tuttora, un’importante e differente occasione di sviluppo economico”.

