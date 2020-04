Raggiunto il traguardo il 18 aprile, il video cult si unisce a un club esclusivo che conta meno di 200 video che hanno superato il miliardo di visualizzazioni su Youtube.

La canzone si era mossa rapidamente verso il miliardo dopo l’appello della band che aveva chiesto agli spettatori di aiutarli a diventare la prima band irlandese a raggiungere il traguardo, sei mesi fa.

Il gruppo ha celebrato il successo poco più di due anni dopo la morte della frontwoman Dolores O’Riordan a Londra.

“We are so delighted with the news that Zombie has reached 1 Billion views on YouTube! 🎉 We are sure Dolores has a big, proud smile on her face too. Thank you so much to all our fans around the world for supporting us over so many years.” ❤️

– Fergal Lawler #ZombieToABillion pic.twitter.com/KXTRuo1s6I

— The Cranberries (@The_Cranberries) April 18, 2020