Non si ferma l’epidemia in Veneto, dove i numeri dei contagi continuano a salire: sono 334 i nuovi casi registrati dalla sera di martedì 21 aprile, che portano che portano il totale dei positivi a 16.738.

Aumentano anche le morti, con 17 decessi in più, per un totale (tra ospedali e case di riposo) di 1.181, zero casi solo nel cluster di Vo’.

Una nota positiva riguarda invece gli ospedali, dove c’è stato un calo sia per le terapie intensive (-14), che per i normali ricoveri (-25).

“La mascherina, anche dopo il 4 maggio, dovrà essere utilizzata anche in strada. E’ una conditio sine qua non. Per non prendere il Coronavirus è necessario usare la mascherina. Ritengo, tra l’altro, assurdo che ci sia qualcuno che controlli se la si usa. E’ come andare in moto senza casco. Buona norma è di fare questo sacrificio finchè si stabilirà che non sarà più necessario”, sono le parole di Luca Zaia durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia.