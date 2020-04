Comincia la conta dei danni provocati dal maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Isola.

I Vigili del fuoco di Arzachena sono impegnati dalla sera di ieri, martedì 21 aprile, per far fronte ai disagi causati dalle forti piogge in tutta la Gallura. Il prosciugamento di scantinati e cantine risulta essere l’attività principale.

Le immagini riguardano un intervento in località Sa Mendula ad Arzachena, dove è stato necessario l’utilizzo di tre pompe per svuotare un locale allagato, che conteneva ben da 80 metri cubi d’acqua.