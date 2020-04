Completata, a partire dal 6 aprile 2020, la presenza sui social delle Biblioteche e dell’Archivio Storico del Comune di Cagliari che, oltre ai profili Facebook del Bibliobus e di X-MEM, si arricchisce del profilo Archivio Storico e Biblioteche Cagliari pagina ufficiale dell’Aministrazione, progettata e gestita dal Servizio Cultura e Spettacolo.

I ter profili Facebook, oltre agli altri canali che il Bibliobus ha attivi, sono coordinati con le altre presenza social del sistema di gestione dei beni culturali in città che comprendono il Sistema Museale e i Centri di Cultura. In questo modo viene dao all’utente una variegata gamma di possibilità per seguire le attività culturali sostenute direttamente dall’Amministrazione con la finalità di presidiare l’efficacia dell’informazione e dei servizi culturali anche in un momento così difficile.

Più che positivi i numeri che misurano il gradimento da parte degli utenti delle proposte su Facebook. Il profilo “Archivio Storico e biblioteche” ha raggiunto una copertura ( numero delle persone che hanno visto almeno una volta uno dei post) pari a 24.156, dei quali ben 1.648 sono diventati followers, mentre le interazioni sono state 5.705. Dei 17 post pubblicati dal 06 al 19 Aprile, ben 7 hanno avuto più di 2000 visitatori con l’exploit del post contest “Dalla mia finestra”, dove l’Archivio storico propone una personale ed attuale reinterpretazione di due foto antiche di Cagliari, che ha coinvolto ben 8812 persone.

E se per il nuovo profilo è stata una sorpresa, resta una costante il successo social del Bibliobus che con la sua pluralità e originalità dell’offerta formativa, ha trovato la giusta ricetta per attirare i visitatori. Ben ottomila, infatti, sono state le persone raggiunte nell’ultimo mese e 4.300 sono state le interezioni con i contenuti proposti. Curioso scoprire che circa il 77% delle persone che seguono la pagina sono donne mentre, per quanto riguarda le fasce d’età, il 40% dei fruitori si trova in una fascia tra i 35 e i 44 anni, con un 5% di over 65 e un 4% di ragazzi dai 13 ai 18 anni.

Tra i dati emerge la conferma che Facebook è un canale social che piace soprattutto agli adulti, mentre i più giovani prediligono altri strumenti di maggior impatto visuale come Instagram, canale sul quale è già attivo il profilo del Bibliobus Cagliari e sul dove arriverrà presto anche Archivio Storico e Biblioteche.