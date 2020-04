Un clic o un touch per immergersi nell’arte di Maria Lai con i suoi microcosmi cuciti sul mondo. La mostra inaugurata lo scorso dicembre in occasione della chiusura delle celebrazioni per centenario della nascita dell’artista, “Lente sul mondo”, diventa virtuale. E’ la prima mostra online dei lavori della poliedrica artista di Ulassai e dà il via alla nuova piattaforma multimediale della Fondazione Stazione dell’Arte. Oltre 20 le opere, alcune inedite, presentate per la prima volta al pubblico. Il percorso espositivo è impreziosito da un videoracconto e dalla tecnologia dell’immagine ad alta definizione.

La ‘lente’ svela al visitatore un piccolo universo di “trame” con le quali è stato intessuto il lavoro. La mostra si inserisce nel contesto della campagna #iorestoacasa lanciata dal Mibact ed è organizzata dalla Fondazione Stazione dell’Arte, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e il sostegno di Regione, Comune di Ulassai e Fondazione di Sardegna.

Ulassai, paese d’origine di Maria Lai, con i suoi simboli, cultura, paesaggi, è una presenza costante nella sua opera. Elementi identificativi di una realtà che l’artista ha utilizzato per imbastire un dialogo tra microcosmo e macrocosmo e dare forma alla sua arte unica, che parla un linguaggio universale. “Le traiettorie comunicative ‘da lontanissimo e da vicinissimo’, da sempre al centro della produzione di Maria Lai – spiega Davide Mariani, curatore della mostra e direttore del Museo – si ritrovano nella nuova dimensione della lontananza fisica e prossimità virtuale che ci regala la sua arte online”.