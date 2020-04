A rischio dall’1 maggio il servizio di consegna a casa di farmaci, alimenti speciali e presidi medici appaltato da Ats e Assl di Cagliari a una nuova società, la Sarda Servizi Coop. Lo denuncia la Fp Cgil.

“Il capitolato di gara – avverte il sindacato – non ha previsto la clausola sociale e la cooperativa che si è aggiudicata l’appalto non garantisce la continuità dei contratti agli autisti che da anni hanno svolto l’attività per tutta la ex provincia di Cagliari”. “Si tratta di garantire le cure domiciliari alle famiglie – almeno seimila all’anno i pazienti seguiti – che, se non si dovesse risolvere il problema della consegna, sarebbero costretti ad andare in farmacia per ritirare quanto necessario ai loro cari. Sulla vertenza – continua la Fp Cgil – è stato chiesto un intervento del prefetto e della stessa Ats.

“L’inserimento della clausola sociale nel capitolato – spiega il segretario Fp di Cagliari Giorgio Pintus – avrebbe garantito il passaggio dei lavoratori nel cambio d’appalto, ora ci troviamo invece a trattare con una nuova società che mette in discussione un diritto garantito dal codice nazionale degli appalti e dai contratti di settore”. Di qui la richiesta di un intervento risolutivo affinché i lavoratori possano essere assunti dalla nuova società e possa essere garantita la consegna di farmaci e presidi indispensabili per le cure a domicilio.