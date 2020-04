Pericolo alla viabilità nel Comune di Arzachena. Sulla pagina Facebook è apparso un avviso: “In molte zone del territorio stiamo rilevando forti disagi alla circolazione a causa dell’innalzamento del livello di fiumi e rii per la pioggia intensa”.

Le foto:

In particolare non sono percorribili in sicurezza:

– strada di Saloni

– via Chiodino (Fraicu)

– strada Micalosu – Cannigione

– strada Cannigione – Arzachena

– strada provinciale 59

– strada Baja Sardinia – Cannigione.

La viabilità in queste zone è critica anche a causa della presenza di detriti sul manto stradale.

Il Coc – centro operativo comunale con a capo il sindaco Roberto Ragnedda è operativo H24 per il monitoraggio del territorio grazie alla Polizia municipale e alla Protezione Civile. Le famiglie residenti nelle aree a rischio sono state tutte contattate.