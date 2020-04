“Sono stato male e sono dovuto andare di corsa alla guardia medica”. Si è giustificato in questo modo un 44enne di Portoscuso bloccato dai carabinieri durante la notte e denunciato per essere uscito di casa nonostante avesse un divieto da parte dell’autorità giudiziaria.

L’uomo è stato anche multato per non aver rispettato la normativa sul coronavirus. Il 44enne, sta beneficiando dell’applicazione di misura alternativa alla detenzione scontando la pena in affidamento in prova ai servizi sociali ma con obbligo di rimanere in casa dalle 23 alle 6.

I militari sono andati a controllarlo, ma non lo hanno trovato al domicilio. Sono quindi scattate le ricerche e poco dopo il 44enne è stato rintracciato. Ai carabinieri ha detto che stava male ed era andato a visita. Ma è bastata una verifica con il medico di turno per capire che si trattava di una scusa.