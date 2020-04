Sul tavolo del Governo si parla di possibili riaperture nel mese di maggio, ecco le ipotesi al vaglio dell’Esecutivo:

dall’11 maggi l’apertura dei negozi al dettaglio;

dal 18 maggio la riapertura di bar e ristoranti.

La fase 2 dell’emergenza coronavirus comincia quindi a prendere forma. Per la ristorazione, sino al via libera del Governo per accogliere nuovamente i clienti nei locali, si pensa alla possibilità di vendita da asporto, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, già permesse.