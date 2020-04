“I grandi interpreti della musica” gettano la spugna. I protagonisti della rassegna allestita al teatro Verdi di Sassari dalla cooperativa Tetaro e/o Musica non calcheranno il palco di via Politeama. Le quattro date rinviate a data da stabilirsi vengono definitivamente cancellate. “Per la salute degli spettatori siamo costretti ad annullare il programma definitivamente”, spiega il direttore artistico, Stefano Mancini. L’appuntamento degli appassionati col violinista Pavel Berman, il Trio italiano d’archi, i giovani solisti e il violinista Ilya Gringolts è solo rimandato.

“I quattro eventi saranno inseriti nella prossima stagione”, assicura Mancini, rivolgendosi anzitutto agli abbonati. “L’anno prossimo per loro abbonarsi costerà il 50% – dice – così da compensare la perdita economica che hanno subìto”. Stefano Mancini rimarca che “rassegne, stagioni e festival sono parte del tessuto culturale isolano ma anche fondamentale indotto turistico e opportunità di occupazione”.

Anche alla luce di queste considerazioni di recente l’Agis – Spettacolo dal vivo, entità che raggruppa tantissimi operatori dello spettacolo, si è appellata al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, e all’assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu, per chiedere interventi straordinari. “Come tutti, anche il Verdi rimarrà in silenzio per alcuni mesi – conclude Stefano Mancini – ma noi non ci fermiamo, continuiamo a lavorare e speriamo di poter riaprire almeno a fine anno”.