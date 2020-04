Incidente stradale questa mattina nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari.

Il conducente di una Fiat 600, un cagliaritano di 84 anni, proveniente da via Meilogu, arrivato all’incrocio con via Mandrolisai, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a scontrarsi contro la parete dell’edificio di via Mandrolisai 38.

L’uomo è stato soccorso e trasportato dal 118 presso il presidio ospedaliero del Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.